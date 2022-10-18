Kara kalem ustası müezzin kayyım 25 yıldır hayallerini resmediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kara kalem ustası müezzin kayyım 25 yıldır hayallerini resmediyor

AA

Kara kalem ustası müezzin kayyım 25 yıldır hayallerini resmediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da görevli 46 yaşındaki müezzin kayyım İsmail Yüksel, 25 yıldır hayalleri için araç olarak gördüğü kara kalem sanatıyla eserler ortaya çıkarıyor.

Otpazarı Camisi müezzin kayyımı Yüksel, hiçbir eğitim almadan lise yıllarında ilgi duyduğu kara kalem resim sanatını boş vakitlerinde hem evinde hem de görev yaptığı camide sürdürüyor.

Yüksel, AA muhabirine, kara kalem çalışmalarına, lise yıllarında defterlerine karalama yaparak başladığını söyledi.

Zamanla kendini geliştirerek karalama çalışmalarını iş hayatında da sürdürdüğünü dile getiren Yüksel, şunları aktardı:

"Boş vakitlerimde ve izin günlerimde evimde, zaman buldukça da görev yaptığım camide kara kalem resimler yapıyorum. Genelde Afyonkarahisar'ımızın tarihi mekanlarını, Kabe, Mescid-i Nebevi gibi kutsal mekanları, eski evleri, tanınmış sanatçılar, sporcular, siyasetçiler, eş, dost ve akrabalarımın portrelerini karaladık. Kimin resmini yaptıysam ona hediye ettim. Bazı resimleri de arkadaşlarımızın düğünleri, nişanları ve mutlu günlerinde çerçeveleterek armağan ettik."

- "Her insanın mutlaka bir gizli saklı yeteneği olduğuna inanıyorum"

Yüksel, 2014 yılındaki Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda kara kalem eserlerinden oluşan bir sergiyi de Afyonkarahisar'da açtığını ve çok beğenildiğini anlattı.

Eserlerinin gençlere ve çocuklara örnek olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Sergi açtığım yıl cami cemaatim bile kara kalem resim yaptığımı bilmiyordu. Resim sergisi sonrası insanlardan çok güzel geri dönüşler oldu. Ben her insanın içerisinde mutlaka bir gizli saklı yeteneği olduğuna inanıyorum. Bazen bu yeteneği başka insanlar ortaya çıkarır. Bazen de insan kendi yeteneğini kendisi ortaya çıkarır. Ben resim konusunda yetenekli olduğumu düşünüyorum. Kendi kendime karalayarak hiçbir ders, kurs almadan resim yapmaya devam ediyorum. Bizim görevimiz insanlara din hizmeti sunmak ama insanların aklında din görevlileri hakkında 'Sosyal aktiviteleri yoktur.' gibi bir algı var. Ben o algıyı da yıkmış olduğuma inanıyorum."

Yüksel, bir din görevlisinin böyle sanatsal faaliyetlerle uğraşmasının insanlara çok enteresan gelebildiğini söyledi.

Resim sanatının bir "amaç" değil "araç" olduğuna dikkati çeken Yüksel, "Resim yaparken kendimizden çıkmak ve hayallerimizi resme dökebilmek önemlidir. Ben o şekilde görüyorum. Bunun bir sonu yok. Resim, 'insanın kalbindekini, içindekini ve hayalini dışa yansıtmak' demektir. İnsanın hayali bittiği zaman resim yapmayı da bırakır. Ben de hayallerim devam ettiği müddetçe resim yapmayı sürdüreceğim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da STK ve iş dünyası temsilcilerine hitap etti:
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu:
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.