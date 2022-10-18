Sandıklı'da eğitim çalıştayı düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde eğitim çalıştayı düzenlendi.

AKÜ, Sandıklı Kaymakamlığı ve belediyesi katkısı ile sponsorluğunda Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal bir otelde düzenlenen çalıştayda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul eğitim kurumlarında çalışan öğretmenleri kapsayan 6-14 yaş grubu öğrencilerin akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel gelişimleri, sorunları ve çözümlerine konularına değinildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, çalıştaya katkı sunan Kaymakam Mehmet Sülün'e, sponsorluğunu üstlenen Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e, AKÜ akademisyenlerine teşekkür etti.





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