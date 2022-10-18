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FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Afyonkarahisar'da 22 zanlı yakalandı

AA

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Afyonkarahisar'da 22 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Afyonkarahisar'da 22 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Afyonkarahisar'da bazı adreslerde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 22 zanlının işlemleri sürüyor.

Zanlıların adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramada 140 bin 300 lira, 10 bin 541 dolar, 1710 avro, 6 Cumhuriyet Ata Lira, 3 yarım ve 6 çeyrek altın ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde eş zamanlı başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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