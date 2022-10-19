Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu:

AA

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Afyonkarahisar'da konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Katılım finans sisteminin büyümesinin, sadece katılım finans kurumları için değil, finansal kaynakların etkin kullanımı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar şubesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Ziraat Katılım'ın iş birliğinde organize edilen "Reel Sektör Perspektifinden Türkiye'nin Katılım Finans Stratejisi" toplantısı gerçekleştirildi.

MÜSİAD üyelerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin katılım finans stratejisi ve ekosisteminin reel sektöre sunacağı öngörülen fırsatlar ile sektör temsilcilerinin katılım finans alanındaki beklentileri istişare edildi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, 2 hafta önce Katılım Finans Strateji Belgesi'ni açıkladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanının talimatlarıyla başladıkları çalışmayı tamamladıklarını kaydeden Aşan, "Katılım finansın Türkiye'de, Türkiye'nin de bu alanda bölgede çok ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu alan iyi kurgulanarak, bütün paydaşlarla ortaklaşa geliştirmek üzere çaba harcanırsa, katılım finansın çok kısa sürede büyüyeceği kanaatindeyiz. Özellikle katılım finansın büyümesinin de Türkiye için çok hayati önemde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Aşan, şöyle devam etti:

"Katılım finans sisteminin büyümesinin, sadece katılım finans kurumları için değil, finansal kaynakların etkin kullanımı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Riskin paylaşıldığı bir finansal ortamın herkesi, yani üretim tarafını, tasarruf tarafını ve aracılık eden kurumları da büyüteceği, bunların hepsini memnun edeceği kanaatindeyim. O yüzden katılım finansın gelişmesine çok önem veriyoruz. Tabii bu alana, siz değerli reel sektör mensuplarının desteği de oldukça önemli. Yani hem tasarruf tarafından hem de kaynak kullanımı tarafından ilk adresinizi katılım finans kurumları yaparsanız bundan da çok memnuniyet duyarız. Bu kurumlar da eminim size olumlu cevap vermek için ellerinden geleni yapacaklardır."

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de Ziraat Katılım'ın 29 Mayıs 2015'te kurulduğunu anımsattı.

O günden bugüne 7 yıldır hızlı bir büyüme performansıyla sektörde ikinci sıraya yükseldiklerini belirten Özdemir, "Sektörde birçok ilklere, güzelliklere imza attık. Ziraat Katılım olarak önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Ercan İşlek de bir konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Afyonkarahisar'da 22 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda ...
Sandıklı'da eğitim çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Sandıklı'da eğitim çalıştayı düzenlendi
Kara kalem ustası müezzin kayyım 25 yıldır hayallerini resmediyor
YEREL HABERLER Kara kalem ustası müezzin kayyım 25 yıldır ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da STK ve iş dünyası temsilcilerine hitap etti:
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu:
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.