Afyonkarahisar'da akülü araç ve tekerlekli sandalye teslim töreni yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da engelli bireylere akülü araç ve tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.



Belediye binası önünde düzenlenen programda Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, sorunlarını çözecek her alanda başarı sağlamalarının önünü açacak tüm çalışmalarda yer aldıklarını kaydetti.

Desteklerin devam edeceğini belirten Zeybek, "Sizleri hiçbir zaman kendimizden farklı görmedik, görmüyoruz. Bizler de bir gün engelli bir birey olabiliriz. Ne olabileceğinin garantisi yok, Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Engelli kardeşleri topluma kazandırmak, evde kapalı kalmadan sosyal hayata karışabilsin diye bu dağıtımları yapıyoruz. Bir nebze olsa sizlerin derdine derman olabildiysek ne mutlu bize. Ayrıca teslimini yaptığımız araçların akülerinin de belirli periyotlarla bakımlarını yaptırıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Faruk Özkara da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

Daha sonra Zeybek ve başkan yardımcıları engelli bireylere akülü araçlar ve tekerlekli sandalyelerin anahtarlarını teslim etti.



Törene Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, Benol Kaplan, Barış Dal, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demirhüyük, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Faruk Özkara, engelli bireyler ve aileleri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.