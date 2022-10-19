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Afyonkarahisar'da "Tarımın Finansmanında Katılım Finansın Potansiyel Rolü" paneli

AA

Afyonkarahisar'da "Tarımın Finansmanında Katılım Finansın Potansiyel Rolü" paneli

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Ziraat Katılım iş birliğiyle Katılım Finans Strateji Belgesi kapsamında Afyonkarahisar'da "Tarımın Finansmanında Katılım Finansın Potansiyel Rolü" paneli düzenlendi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO toplantı salonundaki panel öncesinde yaptığı konuşmada, krediye dayalı finansmanın payının azaltılmasının iş dünyasına yeni ufuklar açacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Tarık Akın, Türkiye ekonomisinin çok uzun yıllardır bankacılığa dayalı finansal modeli benimsemiş bir ekonomi olduğunu anlattı.

Finans sektörünün krediye dayalı bir anlayışı olduğunu dile getiren Akın, "Katılım finans anlayışı ve stratejisi, Türkiye Ekonomi Modeli'nin finansal olarak en önemli ayaklarından biri olmayı hedefliyor. Dünyadaki ismiyle İslami finans, aslında 1400 yıldır var. Türkiye'de de resmi olarak 1984 yılından itibaren faizsiz finans kurumları faaliyete başlıyor. Hakikaten de finansal sistem içerisinde yüzde 1'ler seviyesinden bugün yüzde 10'a ulaşmış durumda. Bu çok güzel ve önemli bir gelişme ama biz, 'bu yetmez' diyoruz. Katılım finans önemli bir yapısal dönüşüm geçirerek, özellikle reel sektörün hane halklarının finansmanında önemli bir rol oynamalı diye düşünüyoruz, bizim derdimiz bu."dedi.

-"Yüzde 10'a yaklaşan bir bankacılık payına ulaşmış olduk"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de katılım finansın Türkiye'de 2000'li yıllara kadar çok mesafe katedilmediğini ve bankacılık sektöründeki paylarının yüzde 1,5 civarlarında olduğunu kaydetti.

2000'li yıllardan sonra yapılan düzenlemelerle sektörün önünün açıldığını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"2015'te ilk kamu katılım bankası olarak Ziraat Katılım faaliyetine başladı. Kamunun da bu sektöre girmesiyle birlikte en önemli olan vatandaşlarımızdaki güven noktası da tamamlanmış oldu. Kamu, katılım finans sektöründe ciddi bir güven aşıladı diyebiliriz. Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'ın da peş peşe açılmasıyla birlikte sektöre ciddi bir rekabet ortamı getirmiş olduk. 2015'te yüzde 4,5'larda olan bankacılık içindeki payımız şu an yüzde 10'a yaklaşmış durumda. Yani, 6-7 yıl içerisinde hakikaten kamunun burada ne kadar etkin olduğu gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Yüzde 10'a yaklaşan bir bankacılık payına ulaşmış olduk. Bütün katılım bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü şu an 1 trilyonu aşmış durumda."

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Basın Müşaviri Murat Oktay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Ziraat Katılım Ürün Yönetimi ve Dijital Bankacılık Grup Başkanı Suat Tüccar, "Tarım Finansmanı", Perakende Bankacılık Grup Başkanı Mustafa Kürşad Çetin ise "KOBİ Pazarlama" konularında katılımcıları bilgilendirdi.




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