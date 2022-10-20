Afyonkarahisar'da mermer ocakları için iş güvenliği çalıştayı düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında "Mermer Ocağı ve Mermer Fabrikalarında Karşılaşılabilecek Risk ve Değerlendirmeler" çalıştayı yapıldı.



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, termal bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında Bartın'da yaşanan kazada hayatını kaybeden maden emekçilerine rahmet diledi.

Maden sektöründe iş güvenliğinin ne denli önemli olduğunu yaşanan kazaların bir kez daha gündeme getirdiğini belirten Serteser, "Proje kapsamında bugüne kadar 15 eğitim yaptık. Bu eğitimlere toplam 786 kişi katıldı. Proje çerçevesinde mermer sektörü komitelerine yönelik 3 adet eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimlere toplam 84 kişi katıldı. Proje kapsamında 6 seminer düzenledik. Bu seminerlere 445 kişi katıldı. Proje kapsamında bir tane de ulusal çalıştaya imza attık. Çalıştay, işveren, çalışan ve mermer sektöründe çalışan ortak sağlık güvenlik birimleri ile fiziki 97 kişi, çevrimiçi 122 kişi ile gerçekleşti. Bütün çabamız, ülkemizin kalkınması noktasında işçi kardeşlerin hayatlarını korumak; işverenleri daha çok üretmeye teşvik etmektir." dedi.

ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol da proje hakkında sunum yaptı.

Çalıştay, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Sedat Büyüksağiş'in başkanlığında devam etti.

Çalıştay'a, konuşmacı olarak ise AKÜ Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ekrem Arıtan, AKÜ Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Özkan, Taş Ocağı Stratejisti Orlando Pandolfi katıldı.

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