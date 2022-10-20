Dinar'da üniversite sınavına girecek öğrencilere eğitim seti dağıtıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Belediye'si tarafından ilçede üniversite sınavına girecek öğrencilere eğitim seti dağıtıldı.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, belediyenin okullarda öğrencilere eğitim desteği hizmetleri kapsamında, lise düzeyinde eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine, online deneme sınavı, konu anlatımı, test çözümü, canlı dersler gibi hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanması için online eğitim destek seti dağıttı.

Toplam 530 öğrenciye dağıtılacak setlerin dağıtım programı Dinar Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi ile Dinar Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.



Öğrenciler verilen eğitim destek setleri dolayısıyla Başkan Nihat Sarı'ya teşekkür etti.





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