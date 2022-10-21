Isparta'da cep telefonu gasp eden 4 şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir kişinin cep telefonu gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli, Afyonkarahisar'da yakalandı.
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiborlu'da bir kişinin bıçak zoruyla cep telefonunu gasp eden 4 kişinin, ticari taksiyle Afyonkarahisar'a doğru geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu 4 şüpheliyi, kentteki adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince salıverildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.