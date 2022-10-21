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TAGEM'in "Manda Islahı" projesi ile yetiştiricilere 11 yılda 225 milyon liralık destek

AA

TAGEM'in "Manda Islahı" projesi ile yetiştiricilere 11 yılda 225 milyon liralık destek

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen, Tarım ve Orman Bakanlığının "Halk Elinde Manda Islahı" projesi kapsamında yetiştiricilere 11 yılda 225 milyon liralık destek verdiğini belirtti.

Sözmen, AA muhabirine, TAGEM olarak 2011 yılında hayata geçirdikleri "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı" projesiyle yetiştiricilere önemli destek verdiklerini söyledi.

Proje ile ülke genelinde manda sayısında ciddi artış sağladıklarını ifade eden Sözmen, "Projemizin başladığı 2011 yılında 85 bin olan manda sayımızı 185 bine çıkarttık. Yani bu da gösteriyor ki manda sayımız desteklerimiz sayesinde yüzde 120 artmıştır." dedi.

- "Proje ile süt verimi yüzde 50 arttı"

Mandaların Anadolu'nun tarihi ve kültürü olduğunu dile getiren Sözmen, şunları kaydetti:

"Yetiştiricileri desteklemeye devam ediyoruz. Projemizin başladığı 2011 yılından bu yana Bakanlık, 11 yılda 225 milyon lira tutarında yetiştiricilere ıslah yönünden destek vermiştir. Bu destekler sayesinde tabii ki mandaların da üreticilerin de sayıları artıyor. Afyonkarahisar'da 103 yetiştiriciye 1148 manda için destek veriyoruz. Bugüne kadar Afyonkarahisar'da 14 milyon 120 bin liralık bir destekle bu mandaların ıslah yönünden gelişmesi ve süt veriminin artması için destek vermişiz. Proje öncesinde her mandadan yıllık ortalama 800 litre civarında süt alınırken, bu rakam ıslah çalışmaları ile 1200 litreye çıktı. Yani proje ile süt verimi yüzde 50 arttı."

Sözmen, süt veriminin artmasıyla üreticilerin hem kaymak hem süt hem de yoğurt üretimlerinin arttığına dikkati çekerek, "Afyonkarahisar denilince aklımıza tabii ki manda gelir, manda üretimi gelir. Bu açıdan kaymak, süt ve yoğurt üretimindeki bu artış çok önemli." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin "sen üret yeter" sözünü hatırlatan Sözmen, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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