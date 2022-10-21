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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dinar'dan kısa kısa

AA

Dinar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 240 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli tohumluk buğday dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, Dinar Belediyesi Pazar Yeri'nde "reis" isimli buğday çeşidinin dağıtımı için tören düzenlendi.

Törende, 240 çiftçiye kıraç arazilerde ekimi yapılması için 78 ton tohumluk buğday dağıtıldı.

Programa, Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er, Ziraat Odası Başkanı Cengiz Güçlü ve çiftçiler katıldı.

- Şehit için mevlit okutuldu

Dinar ilçesinde Şehit Piyade Er Yavuz Öztürk'ün mevlit programı düzenlendi.

Göçerli köyündeki programda, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Mevlit programına, Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Müftüsü Ramazan Avcı ve vatandaşlar katıldı.








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