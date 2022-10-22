Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İbrahim C. idaresindeki 03 ACV 557 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 34. kilometresinde, Erdoğan Ç'nin kullandığı 34 DPH 605 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü İbrahim C. ile araçtaki Halil Can C, Adem B. ile İbrahim S. yaralandı.

Ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Can C. ile İbrahim S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.









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