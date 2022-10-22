Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

A.Ş, (58) idaresindeki 42 Y 4230 plakalı tır, Çay-Dinar kara yolu Kılıçyaka mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Dinar Belediyesi gençlik meclisi üyeleri, lise öğrencileriyle buluştu

Dinar'da belediyenin gençlik meclisi üyeleri liselerde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Şükrü Bayrakçı Kız İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonundaki programda, meclis üyeleri Dinar Belediyesinin etkinlik ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda yapılan bilgi yarışmasında 5 öğrenci ödül kazandı.





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