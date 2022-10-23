"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Afyonkarahisar'a geldi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Afyonkarahisar'da vatandaşlarla buluştu.

Zafer Meydanı'na konuşlanan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Tırı ziyaret edenlerden bazı vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde, bazıları da tabletler üzerinden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Vatandaşlar kampanya hakkında merak ettikleri konuları görevlilere sorarak bilgi aldı.



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