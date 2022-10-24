Afyonkarahisar'da amcasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı amcasını bıçakla öldürdü.
İddiaya göre, Burmalı Mahallesi'ndeki Kasaplar Çarşısı'nda 22 Ekim'de M.K. ile amcası H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, bıçakla amcasını yaralayarak kaçtı.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, M.K'yi Gün Sazak Bulvarı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.