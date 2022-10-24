PTT'den kuruluş yılına özel 182. müşteriye hediye verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi merkez postanede 182. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye sürpriz yapıldı.

Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir ile kurum personeli, merkez postanedeki 182. sıra numarasını alan Ali Osman Özdemir'e kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan, pul albümü ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Ayazini köyünden emekli maaşını almak için geldiğini söyledi.

PTT Başmüdürü Örsdemir de Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan PTT'nin, bu yıl 182. yaşını kutladığını dile getirdi.

Merkez postanesinde günün anısına 182. sırayı alan müşteriye çeşitli hediyeler takdim ettiklerini aktaran Örsdemir, şunları kaydetti:

"İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.