Sandıklı'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Sultandağı ilçe Başkanı Mustafa Genç, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

İlçede yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Genç, Çöl'e hayata geçirdiği projeler için duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Çöl de Genç'e nazik ziyareti ve güzel düşünceleri için teşekkür etti.



- Sandıklı MYO'da "Temel İlk Yardım" eğitimi verildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Sandıklı MYO Seracılık ve Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı öğrencilerine uygulamalı temel ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitim programına Sandıklı MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Havva Uzun, Sağlık Turizmi Program Başkanı Öğretim Görevlisi Kutlay Orhan, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Acil Tıp Teknisyeni Şükrü Kağan Çankaya ve Yasin Sarıgöz, Sağlık Memuru İsmail Taban ile öğrenciler katıldı.

Uzun, öğrencilerin teorik dersler yanında kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla günlük hayatta karşılaşılan düşme, yaralanma, çarpma, yanma ve boğulma gibi hayati tehlike oluşturma ihtimali olan durumlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bu tür eğitimlerin verilmesinin önem arz ettiğini söyledi.

2 gün boyunca uygulamalı olarak devam eden eğitimin ilk gününde öğrencilere ilk yardım, acil tedavi, ilk yardımcı, ilk yardımın amaçları, ilk yardımda temel uygulamalar, kanamalar, ilk yardımcının müdahalesi, insan vücudunun yapısı, hayat kurtarma zinciri, olay yeri ile ilgili torik bilgiler verildi.



- Sandıklı Belediye Başkanı Çöl, yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatını inceledi

Sandıklı ilçesinde yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Çöl, çalışmaları yerinde gördü.

​​​​​​​İlçede Dörtyol kavşağında yapımı devam eden merkezde çalışmaları yerinde inceleyen Çöl, merkez tamamlandığında içerisinde cep sineması, çok amaçlı salon, eğitici çocuk oyun alanı, çocuk kütüphanesi 0-12 yaş genç kütüphanesi, yetişkin kütüphanesi, eğitim sınıfları, kafeterya, kitap satış mağazası, bilim sanat atölyeleri kapalı sergi salonu, profesyonel tiyatro-opera salonu gibi bir çok alanda faaliyet yürütüleceğini belirtti.

Çöl, bölgenin en büyük Kültür Merkezini ilçeye kazandıran ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'dan Sandıklı'ya ziyaret

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Sandıklı ilçesini ziyaret etti.

Kalaycı, ilçeye enerji alanında yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Mustafa Çöl ile fikir alış verişinde bulundu.

Misafirperverliği için Çöl'e teşekkür eden Kalaycı, Sandıklı'nın tabi kaynakları kullanması noktasında büyük işlere imza attığını belirtti.



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