Sandıklı'dan kısa kısa

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO), Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle "Narko gençlik" konulu konferans verildi.

Sandıklı MYO'da düzenlenen konferansta konuşan polis memuru Yusuf Balta, öğrencilere uyuşturucu maddenin ne olduğunu, hangi yaş aralıklarının uyuşturucu madde kullanmaya daha çok eğilimi olduğunu anlattı.

Balta, mesleki tecrübeleriyle öğrencilere uyuşturucu madde kullanımına yönelik uyarılarda bulundu.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sandıklı Belediyesine hibe temizlik aracı hibe edildi

Sandıklı ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediye işlerinde kullanılmak üzere temizlik aracı hibe edildi.

Sandıklı Belediyesi bünyesinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılacak araç için Bakan Murat Kurum'a teşekkür eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçeye hibe olarak gönderilen temizlik aracı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevine başladı." dedi. ​​​​​​​

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