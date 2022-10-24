Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş açan kişi yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düğün ve eğlencelerde silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, düğün alanında bulunan şüpheli A.A'nın üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada, 4 pompalı tüfek ve 107 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, düğün ve eğlencelerde ateşli silah ile ateş etmek suretiyle genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesini engellemeye yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edildiği belirtildi.



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