Afyonkarahisar'da tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesinde kamyona çarpan tırın sürücüsü, sıkıştığı yerden sağlık ve jandarma ekiplerince çıkarıldı.

Emre Yaylalı yönetimindeki 20 BS 005 plakalı leblebi yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde Emrah Talaş idaresindeki 03 AAP 637 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan tırın sürücüsü Yamalı, sağlık ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kamyon şoförü Talaş, "Her şey bir anda oldu. Çarpmayla aracım şarampolde yan yattı." ifadesini kullandı.

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