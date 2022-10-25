Afyonkarahisar'da "Geleceğin Şifresi Doğa Dostu Robotlar" eğitimi verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Erasmus projesi kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 31 öğrenci ve öğretmene "Geleceğin Şifresi Doğa Dostu Robotlar" eğitimi düzenlendi.
Afyon Lisesi'nde bir hafta süren proje eğitimine, Portekiz, İspanya, Polonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'dan 20 öğrenci ve 11 öğretmen katıldı.
Okul Müdürü Turgay Bingül, yaptığı açıklamada, "Geleceğin Şifresi Doğa Dostu Robotlar" projelerinin 2020 yılında kabul edildiği ve 4 ülkede faaliyet yapıldığını belirtti.
Afyon Lisesi'nin proje koordinatörü olduğunu aktaran Bingül, "Projenin Türkiye-Afyonkarahisar ayağında ise yapılan etkinliklere 31 öğrenci ve öğretmen katıldı. Alnımızın akıyla bu hafta etkinliklerimizi gerçekleştirdik ve misafirlerimizi memleketlerine uğurladık. Bundan sonra ki süreçte 8 öğrencimiz ve 4 öğretmenimizle İspanya ve Polonya’daki etkinliklere katılarak projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Proje, öğrencilerimizin dünyaya bakış açısını değiştirerek birçok olumlu katkılar sunmuştur." ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında kente gelen misafirler, Frigya ile Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.