Afyonkarahisar'da "bal kabağı" hasadı yapılıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "ara ziraat" şeklinde yetiştirilen kestane cinsi bal kabağı hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan veriye göre, geçen yıl kentte 10 bin tonun üzerinde bal kabağı üretildi.

Merkeze bağlı Nuribey beldesinde 3 bin dekarlık patates tarlalarında "ara ziraat" şeklinde yetiştirilen bal kabakları ağırlıkları 30 ile 40 kilogram arasında değişiyor.

Nuribey Belediye Başkanı Abdullah Çakmak, AA muhabirine, Türkiye'nin bal kabağı borsasının beldelerinden belirlendiğini, ülke genelinde tanındığını söyledi.

Bölgede çiftçilerin ağırlıklı olarak arazilerinde 10 yıldır bal kabağı ekimi yaptığını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz bal kabağı konusunda çok bilinçlendi. Biz, bal kabağını bütün patates tarlalarımıza ekiyoruz. İki ürün alan çiftçilerimiz çok avantajlı konumda. Bu yılda hasadı yapılan arazilerde yüksek rekolte bekliyoruz."

Bal kabağı üreticisi Necati Baylan da pazarlama konusunda problem yaşamadıklarını belirterek, "Fiyatlar da çok iyi. Tarlada 3-4 lira arasında tüccara satışını yapıyoruz." dedi.

Bal kabağı üreticisi Necati Gül ise ürettikleri bal kabaklarına büyükşehirlerden çok talep geldiğini ve hasadın bir ay içinde biteceğini söyledi.

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