Sandıklı'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da lise öğrencilerine "Karayolları Trafik Eylem Planı" kapsamında trafik eğitimi verildi.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki programda, öğrencilere İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı yetkililer tarafından toplumda trafik bilincini anlatan bir sunum yapıldı.

Eğitimde öğrencilere, trafik cezaları hakkında da bilgi verildi.

Program, soru cevap etkinliğiyle sona erdi.

- Ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi

Sandıklı'da İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı yetkililer ortaokul öğrencilerine için trafik eğitimi düzenlendi.

Bekteş köyü ortaokulunda eğitim gören 48 öğrenciye, İçişleri Bakanlığının "Güvenli Okul Projesi" kapsamında trafik kuralları hazırlanan video ve görseller eşliğinde anlatıldı.

Hazırlanan t​​​​rafik eğitimlerinin okullarda devam edeceği öğrenildi.



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