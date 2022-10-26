Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Sümer Mahallesinde Afyonkarahisar Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen "Kafe Devrane"nin açılışını yaptı.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, açılan iş yerinin Afyonkarahisar'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

İş yeri açılışına, Yiğitbaşı ile Zeybek'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Sandıklı Kaymakamı Sülün, üniversite öğrencileriyle buluştu

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, "Kariyer Günleri Mezunlarla Öğrenciler Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Sülün, Sabri Bektöre Konferans Salonunda Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) kuruluşunun 30. yılı kutlamaları kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere kaymakamlık mesleğini anlatan Sülün'e programın ardından teşekkür belgesi takdim edildi.

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