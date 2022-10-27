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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sandıklı'dan kısa kısa

AA

Sandıklı'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek hizmetleri bölümü öğrencileri Türk yemeklerini Almanya'da tanıttı.

2021 yılı Türkiye Ulusal Ajansı Mesleki Eğitim Hareketliliği projeleri kapsamında Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne akreditasyon verilmesi sonucunda öğrenciler, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Şefi Fehmi Özkan önderliğinde Almanya'nın Recklinghausen şehrine gitti.

Yaklaşık 15 günlük gezide değişik kültürler ve yemekleri tanıyan öğrenciler, gittikleri yerlerde de Türk yemeklerini tanıttı.

Özkan, Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2-15 Ekim'de Recklinghausen şehrinde kısa süreli staj hareketliliğini gerçekleştirildiğini söyledi.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Ahmet Özkaraduman da okulun koordinatör öğretmeniyle ilk kez yurt dışına çıkarak değişik kültürler görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

- Sandıklı TSO'dan Başkan Çöl'e ziyaret

Yapılan oda seçimlerinde Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Çöl, Çetin başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine işlerinde kolaylıklar dileklerinde bulunarak, Sandıklı ortak paydasında güzel hizmetler yapacaklarını vurguladı.

Çetin de Çöl'e kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, odalar ve sivil toplum kuruluşları olarak ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

- Tadilatı devam eden Hüdai Termal Otel'de inceleme yapıldı

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Hüdai Kaplıcalarında bulunan Hüdai Termal Otel ve butik otelde yürütülen tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Çöl, "Otellerin kiralama süreleri biterek Sandıklı Belediyesi bünyesine katıldı. Bundan sonraki süreçte belediye olarak kendimiz işletmesini yapacağız. Uygun fiyatlı, kaliteli bir hizmet anlayışıyla hemşehrilere hizmet verecek olan oteller için son dokunuşları yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda misafirleri kabul etmeye başlayacağız." dedi.

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