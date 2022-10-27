Genç mühendis kardeşinden nakledilen kök hücre ve eşinin desteğiyle lösemiyi yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç mühendis kardeşinden nakledilen kök hücre ve eşinin desteğiyle lösemiyi yendi

AA

Genç mühendis kardeşinden nakledilen kök hücre ve eşinin desteğiyle lösemiyi yendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Evliliğinin yedinci ayında lösemi teşhisi konulan, kardeşinden yapılan kök hücre nakli ve eşinin desteğiyle sağlığına kavuşan Leyla Biçer, hastalara tedavi sürecinde umutlarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi 41 yaşındaki Biçer, iki yıl önce hayatını Burak Biçer ile birleştirdikten bir süre sonra rahatsızlandı. Evliliğinin yedinci ayında, o dönemde yaşadığı Hatay'da gittiği hastanede Biçer'e lösemi teşhisi konuldu.

Eşinin kendisine sürekli söylediği "iyileşeceksin" sözleriyle moral bulan Biçer, tedavi sürecinde Ankara'ya taşındı.

Kardeşinden yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Biçer, eşiyle LÖSEMA Derneği'nin Afyonkarahisar'da termal bir oteldeki sağlık kampına katıldı.

- "Kendimden vazgeçtiğimde bile yakınlarım benden hiç vazgeçmedi"

Biçer, AA muhabirine, evliliğinin hemen ardından teşhisi konulan hastalık nedeniyle mutluluğunun yarım kaldığını söyledi.

Kök hücre naklinin şart olduğunu öğrenince yakınlarının hemen gerekli tahlilleri yaptırdığını aktaran Biçer, geçen yıl 19 Kasım'da başarılı şekilde kardeşinden nakil gerçekleştiğini dile getirdi.

Biçer, her yerde 19 Kasım'da 1 yaşına gireceğini söylediğini, insanların şaşırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü hayat bana o gün ikinci bir şans verdi. Hastane sürecim çok zorlu geçti. Nakil sonrası enfeksiyon kapmamak için 6 ay küçük bir odada kaldım. Odadaki pencereyi bile açmam yasaktı. Bu süreçte ümitsizliğe düştüğünüz çok oluyor. O dönemlerde eşinizin, annenizin, kardeşinizin yanınızda olması çok önemli. Kendimden vazgeçtiğimde bile yakınlarım benden hiç vazgeçmedi. Eşim 'Ant olsun başaracağız' dedi. Şu anda 'başardık, bitti, gitti' diyorum. Vazgeçmemek gerekiyor. 'Eve gittiğinizde bir bardak çayı sağlıklı şekilde içebiliyorsanız bu büyük bir lüks' dedim. Yaptığım iyilikten dolayı sanırım karşıma hep mucizeler çıktı. Desteğini esirgemeyen anneme, kardeşime, eşime ve doktorlarıma çok teşekkür ederim."

- Hastalıkta ve sağlıkta hep eşinin yanında

Burak Biçer de hastalıkta ve sağlıkta hep eşinin yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini dile getirdi.

Eşinin iyileşeceğine hep inandığını vurgulayan Biçer, "Çok zor bir hastalığı atlatan eşimin her zaman destekçisiyim. Beraber yapacağımız çok şey var. Allah'a şükrediyorum, eşim iyi oldu. Daha da iyi olacak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sandıklı'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sandıklı'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Sandıklı'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sandıklı'dan kısa kısa
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar'da "bal kabağı" hasadı yapılıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "bal kabağı" hasadı yapılıyor
Afyonkarahisar'da "Geleceğin Şifresi Doğa Dostu Robotlar" eğitimi verildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "Geleceğin Şifresi Doğa Dostu ...
Afyonkarahisar'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Sandıklı'da evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Sandıklı'da evde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'da tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tırın kamyona çarpması sonucu 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.