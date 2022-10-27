Genç mühendis kardeşinden nakledilen kök hücre ve eşinin desteğiyle lösemiyi yendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Evliliğinin yedinci ayında lösemi teşhisi konulan, kardeşinden yapılan kök hücre nakli ve eşinin desteğiyle sağlığına kavuşan Leyla Biçer, hastalara tedavi sürecinde umutlarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi 41 yaşındaki Biçer, iki yıl önce hayatını Burak Biçer ile birleştirdikten bir süre sonra rahatsızlandı. Evliliğinin yedinci ayında, o dönemde yaşadığı Hatay'da gittiği hastanede Biçer'e lösemi teşhisi konuldu.

Eşinin kendisine sürekli söylediği "iyileşeceksin" sözleriyle moral bulan Biçer, tedavi sürecinde Ankara'ya taşındı.

Kardeşinden yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Biçer, eşiyle LÖSEMA Derneği'nin Afyonkarahisar'da termal bir oteldeki sağlık kampına katıldı.

- "Kendimden vazgeçtiğimde bile yakınlarım benden hiç vazgeçmedi"

Biçer, AA muhabirine, evliliğinin hemen ardından teşhisi konulan hastalık nedeniyle mutluluğunun yarım kaldığını söyledi.

Kök hücre naklinin şart olduğunu öğrenince yakınlarının hemen gerekli tahlilleri yaptırdığını aktaran Biçer, geçen yıl 19 Kasım'da başarılı şekilde kardeşinden nakil gerçekleştiğini dile getirdi.

Biçer, her yerde 19 Kasım'da 1 yaşına gireceğini söylediğini, insanların şaşırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü hayat bana o gün ikinci bir şans verdi. Hastane sürecim çok zorlu geçti. Nakil sonrası enfeksiyon kapmamak için 6 ay küçük bir odada kaldım. Odadaki pencereyi bile açmam yasaktı. Bu süreçte ümitsizliğe düştüğünüz çok oluyor. O dönemlerde eşinizin, annenizin, kardeşinizin yanınızda olması çok önemli. Kendimden vazgeçtiğimde bile yakınlarım benden hiç vazgeçmedi. Eşim 'Ant olsun başaracağız' dedi. Şu anda 'başardık, bitti, gitti' diyorum. Vazgeçmemek gerekiyor. 'Eve gittiğinizde bir bardak çayı sağlıklı şekilde içebiliyorsanız bu büyük bir lüks' dedim. Yaptığım iyilikten dolayı sanırım karşıma hep mucizeler çıktı. Desteğini esirgemeyen anneme, kardeşime, eşime ve doktorlarıma çok teşekkür ederim."

- Hastalıkta ve sağlıkta hep eşinin yanında

Burak Biçer de hastalıkta ve sağlıkta hep eşinin yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini dile getirdi.

Eşinin iyileşeceğine hep inandığını vurgulayan Biçer, "Çok zor bir hastalığı atlatan eşimin her zaman destekçisiyim. Beraber yapacağımız çok şey var. Allah'a şükrediyorum, eşim iyi oldu. Daha da iyi olacak." ifadesini kullandı.



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