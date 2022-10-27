Trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi, Afyonkarahisar'da defnedildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu 8 aylık bebeği ile birlikte hayatını kaybeden Uzman Çavuş Muhammet Mustafa Özdemir'in cenazesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'da hastanedeki işlemlerin ardından Uzman Çavuş Muhammet Mustafa Özdemir'in cenazesi, Dinar ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Özdemir ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Daha sonra Özdemir'in cenazesi Ulu Cami'ye götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda belediye önündeki meydana getirildi.

Baba Sadullah, anne Fatıma ile kardeşleri Yusuf, Ebubekir ve Gülsüm, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Özdemir'in cenazesi, Dinar Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Özdemir ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitöz, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, askeri erkan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden kent merkezine ilerleyen Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı 03 ACY 988 plakalı otomobil, dün Burdur-Antalya kara yolu Dağbeli Mahallesi geçişinde şarampole devrilmiş, kazada, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan sürücü Özdemir, yaşamı yitirmiş, eşi Zeliha ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç Özdemir, otomobilden yaralı çıkarılmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan bebek de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.





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