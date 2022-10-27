Afyonkarahisar'da "Yeşil OSB ve Yeşil Enerji Bilinçlendirme Çalıştayı" gerçekleştirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - ​​​​​​​Afyonkarahisar'da Zafer Kalkınma Ajansı tarafından "Yeşil OSB ve Yeşil Enerji Bilinçlendirme Çalıştayı" düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, bir oteldeki çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’deki OSB’lerde doluluk oranının yüzde 80'lerde olduğunu söyledi.

OSB'lerde çalışan sayısının ise 2,5 milyonu geçtiğini dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"En fazla istihdamın sahibi Gaziantep OSB ve 240 binin üzerinde çalışanı var. Türkiye’deki sanayi alanlarının oranına bakıldığı zaman ise arzulanan seviyede değiliz. 180 bin kilometrekare yüz ölçümümüzün an itibarıyla 280 bin hektarlık alanı sanayi alanı olarak kullanılıyor. Bu da yüzde 0,4 civarında bir alana denk geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedefimiz sanayi alanımızı yüzde 1'e çıkarmak. Yani mevcut alanımızı iki katına çıkarmak istiyoruz. Bu oran Almanya’da yüzde 8'lerde."

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya da kentte 9 OSB olduğunu belirterek, yeni OSB’lerin kurulması için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser ise kentte kurulma aşamasında olan ikinci OSB hakkında bilgi vererek, tüm alt yapısının yeşil OSB'ye uygun olarak yapılacağını ifade etti.

Çalıştaya, ilçe kaymakamları, OSB başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.​​​​​​​



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