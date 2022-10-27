Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İhsaniye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yiğitbaşı, tarihi Frig Vadisi'nde bulunan Maltaş Anıt Abidesi'nde yürütülen kazı ve çevre düzenlenmesi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bölgedeki incelemelerin ardından Yiğitbaşı, Üçlerkayası köyünde muhtarla bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi.

- Sandıklı Milli Eğitim Müdürü Bozkurt, köy okullarını ziyaret ediyor

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Örenkaya Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Bozkurt, okul idaresiyle yaptığı toplantı sonrası sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

İlçedeki köy okullarına sürekli ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Bozkurt, "İdarecilerin sorunlarını dinleyip ortak çözüm için birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Minik öğrencilerimize de bol bol kitap okuma tavsiyelerinde bulunuyoruz."ifadelerini kullandı.

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