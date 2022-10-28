Afyonkarahisar'da kanser hastaları sağlık kampına katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 44 kanser hastasının katılımıyla termal otelde sağlık kampı düzenlendi.



Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Medikal Araştırma Derneği (LÖSEMA) Yönetim Kurulu üyesi Arzu İncediş, AA muhabirine, kanser hastalarının sorunlarını çözüp yüklerini hafifletmek için gayret gösterdiklerini söyledi.



Hastanın içinde bulunduğu çevrede analizler yaptıklarını belirten İncediş, "Komşuluk, arkadaşlık, aile ilişkileri, buradan tespit ettiğimiz sorunlara yönelik de projeler üretiyoruz. Kimine maddi destekte bulunuyoruz, kimine gıda yardımları götürüyoruz. Motivasyonu yüksek hastalarda tedavi uyumu artıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal desteğin kanser tedavisine olumlu etkilerinin bilimsel araştırmalarla da ispat edildiğini vurgulayan İncediş, bu amaçla Afyonkarahisar'da sağlık kampına geldiklerini kaydetti.

Tatile gitmeyen 44 kanser hastasının doktorlarından izin alınarak organizasyonun planlandığını anlatan İncediş, "Tek derdimiz tatil değil, aynı zamanda seminerler olacak. Akran destekleri bizim için çok önemli. Onlara umut aşılayabilmek, anlarına değer katmak lazım." diye konuştu.







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