Afyonkarahisar'da ormanlık alana Hint keneviri ektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırka beldesindeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen bölgede yaptığı araştırmada, 108 kök Hint keneviri, sulama hortumu, 3 plastik kasa, 2 kova ve kürek buldu.

Ormanlık alanda kenevir ektiği iddia edilen M.F.U, R.U. ile K.U'nun adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 kilo 604 gram kenevir, bir miktar kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 av tüfeği kartuşu, 3 cep telefonu, 3 motosiklet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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