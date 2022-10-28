Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar, İscehisar ve Çay ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Dinar'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Kaymakamı Kemal Duru ile Belediye Başkanı Nihat Sarı, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Duru ile Sarı'nın yanı sıra, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- İscehisar

İscehisar'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Semiz ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, Semiz ile Azgın'ın yanı sıra ilçe protokolü katıldı.

- Çay

Çay'da Dörtyol Meydanı'ndaki törende, İlçe Kaymakamı Emre Yeşilbaş ile Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, ilçe protokolü de katıldı.









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