DP Genel Başkanı Uysal, İscehisar'da partisinin genel kuruluna katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İscehisar ilçe başkanlığının 12. olağan kongresine katıldı.



Esnaf Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uysal, kongrede yaptığı konuşmada, DP İscehisar İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Yıldırım Mercan ve ekibine başarılar diledi.

Mercan da 12. Olağan kongrelerine katılan Uysal ile partililere teşekkür etti.​​​​​

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