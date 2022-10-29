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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları Afyonkarahisar'da başladı

AA

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları Afyonkarahisar'da başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak final yarışları Afyonkarahisar'da yapılıyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, senior, veteran ve kadınlar sınıflarında 102 sporcu katılıyor.

Sporcular, bugün pistte antrenman ve sıralama turlarını gerçekleştiriyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, gazetecilere, şampiyonanın final yarışlarının antrenman ve sıralama turlarıyla başladığını söyledi.

Sezonun son yarışının Afyonkarahisar'ın çok beğenilen parkurunda yapıldığını aktaran Baysan, "Buradaki yarışlara sporcu katılım sayısı da çok güzel. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir katılımla yarışların yapılması da çok keyifli oluyor. Bugün, sıralama turlarını tamamlayacağız, yarın da bütün sınıflarda final yarışlarımızı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Baysan, final yarışları olduğu için sporcuların sıralama turlarında çok hırslı olduğuna dikkat çekti.

Sporcuların son performanslarını sergileyip şampiyon olmak istediklerini aktaran Baysan, "Yarışçılar, bu güzel havada çok hırslı ve keyifli. İnşallah, sezonu da güzel şekilde kapatacağız."dedi.

Baysan, yarışlarda çocuk ve genç motokrosçulardan çok ümitli olduklarını, onları dünya ve Avrupa şampiyonlarında izlemek istediklerini kaydetti.


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