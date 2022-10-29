Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Dinar, İscehisar ve Çay ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerle kutlandı.

Sandıklı ilçesinde Kaymakam Mehmet Sülün'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Belediye Meydan'ında devam etti. Yavuz Selim Mesleki Anadolu Teknik Lisesinin 300 öğrencisi de 200 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla meydana yürüyüş gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sülün ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Sülün'ün konuşmasının ardından öğrenciler de şiir okudu, halk oyunu gösterisi sundu.

Kutlamalar, tören geçidiyle sona erdi.

-Dinar

Dinar ilçesindeki kutlamalar ise Kaymakam Kemal Duru'nun tebrikleri kabulüyle başladı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Duru ve Belediye Başkanı Nihat Sarı, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Duru, konuşma yaptı.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterisi yapıldı.

Kutlamalar, tören geçişiyle tamamlandı.

- İscehisar

İscehisar ilçesinde de kutlamalar Kaymakam Mehmet Ali Semiz'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Spor Salonu'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Semiz'in konuşmasının ardından öğrenciler, şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Tören, okulların geçit töreninin ardından sona erdi.

- Çay

Çay ilçesinde törenler ise Dörtyol Meydanında gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, konuşma yaptı.

Öğrenciler, şiir okudu, müzikli gösteri sundu.

Tören geçidinin ardından program tamamlandı.





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