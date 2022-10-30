Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları Afyonkarahisar'da tamamlandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak final yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, senior, veteran ve kadınlar sınıflarında 102 sporcu katıldı.

Şampiyonanın MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, MX1 sınıfında Mustafa Çetin, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol, MX2 Junior sınıfında Baran Bulut Kocaman, 85cc sınıfında Ali Akkafa, 65cc sınıfında Efe Okur, 50cc sınıfında Poyraz Bor, Kadınlar sınıfında Selen Tınaz, Senior sınıfında Ceyhun Kalfalı ve Veteran sınıfında Metin Esentürk 2022 yılını şampiyon tamamladı.

Organizasyonun Afyonkarahisar yarışlarında MX1 sınıfında birinci Mevlüt Kolay, ikinci Cihangir Bulutlu ve üçüncü Azad Demirkal olurken, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol birinci, Emircan Şenkalaycı ikinci, Baran Bulut Kocaman da üçüncü sırayı aldı.

MX2 Junior sınıfında birinci Baran Bulut Kocaman, ikinci Efe Kemal Hıd, üçüncü Ömer Uçum, MX sınıfında birinci Şakir Şenkalaycı, ikinci Arif Şişman, üçüncü Murat Başterzi, 85cc sınıfında birinci Ali Akkafa, ikinci Nasip Emir Abay, üçüncü Mehmet Yiğit Kara, 65cc sınıfında birinci Efe Okur, ikinci Berkay Sarıay, üçüncü Hasan Hüseyin Baş, 50cc sınıfında birinci Aslan Osmanpaşaoğlu, ikinci Poyraz Bor, üçüncü Kaan Yetgin, Veteran sınıfında birinci Hüseyin Neziroğlu, ikinci Engin Kır, üçüncü Metin Esentürk, Senior sınıfında birinci Ceyhun Kalfalı, ikinci Hüseyin Neziroğlu, üçüncü Okan Kirazoğlu, kadınlar sınıfında da birinci Selen Tınaz, ikinci Irmak Yıldırım ve üçüncü Aslı Kutluca oldu.

Ödül töreninde konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, pistin 12 ay boyunca tüm motorsporları severlerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Daha sonra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve belediye başkanı Mehmet Zeybek, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.





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