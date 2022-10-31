Afyonkarahisar'da nar yüklü kamyon devrildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonun devrilmesi sonucu kasadaki narlar yola saçıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 14 KR 506 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi rampasında refüjdeki kaldırıma çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasasındaki narlar etrafa saçıldı.



Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve temizlik ekipleri sevk edildi. Yol kısa süreli trafiğe kapatıldı.



Yola saçılan narların temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

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