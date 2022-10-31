Dinar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk Kızılay'ı Dinar Temsilciliği heyeti, Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, heyet, Sarı'ya verdiği destekler dolayısıyla teşekkür ederek, günün anısına çiçek takdim etti.

Sarı, Türk Kızılay'ının dünyanın farklı coğrafyalarındaki afetzedelerin, muhtaçların, yoksulların yardımına her zaman koştuğunu belirtti.



- Dinar Belediyesi Tekvando Takımından 8 madalya



Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın spora ve sporcuya destek anlayışıyla belediye bünyesinde faaliyet gösteren tekvando takımı 29 Ekim Cumhuriyet Kupası kapsamında Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya katıldı.

9 spor kulübünün ve 150 sporcunun katıldığı turnuvada, 15 sporcu ile yarışmaya katılan belediye tekvando takımında 8 sporcu madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Nihat Sarı, spora ve sporculara verdikleri desteklerin meyvesini almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sarı, "Bugün sporcular büyük bir başarıya imza attı. Sporcuların yetişip başarı göstermesinde emek veren eğitmenimizi ve aldığı eğitimleri başarıyla taçlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

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