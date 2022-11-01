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Afyonkarahisar'da "vefa ekibi" yaşlı ve engellilerin evlerini temizleyip, yemeklerini pişiriyor

AA

Afyonkarahisar'da "vefa ekibi" yaşlı ve engellilerin evlerini temizleyip, yemeklerini pişiriyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan ekip, kentteki bakıma muhtaç, yaşlı ve engellilerin evlerini temizliyor, yemek pişirmelerine yardımcı oluyor.

Kentte, SYDV tarafından "Yaşlı ve Engelli Bakımı Vefa" projesi kapsamında kurulan 5 kişilik ekip, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılamalarına katkı sağlıyor.

Kurumun tahsis ettiği araçla belirlenen evlere giden ekipler, dolap, cam, pencere, kapı, soba ve yerleri temizliyor.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, projeden yararlanan kentteki aileleri ziyaret etti.

Bilici, devletin şefkatli elini ilçedeki yaşlı ve engellilere göstermeye çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın aldıkları hizmetten ne kadar memnun olduklarına şahit olduk. İlçemizde yalnız yaşayan, güçsüz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın her daim yanlarında devletimiz vardır. Bundan sonra da daha çok yanlarında olacaktır. Emirdağ SYDV olarak her zaman devletimizin şefkatli yüzü olarak vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

SYDV Müdürü Şükriye Yeşildağ da 80 kişiye verilen hizmetle gereken hassasiyet ve özverinin gösterildiğini anlattı.

Projeden yararlanan Ali İhsan Altınyay da SYDV'nin kurduğu ekibin 15 günde bir evlerine geldiklerini temizlik ve yemek yaptıkları için teşekkür etti.

Melek Altınyay ise SYDV'nin ekibinin verdiği hizmet çok memnun olduklarını kaydetti.






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