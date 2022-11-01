Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Afyonkarahisar Şubesi tarafından, Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlenmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki sendika binasında bir araya gelerek,"Öğretmenlik Meslek Kanunu revize edilmelidir" pankartı açtı.

Şube Başkanı Mustafa Arslan, eğitimin verimliliği ve niteliğinin eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesinin, özlük hakları ve boyutuyla emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Meslek kanununun öğretmenlerin beklentileri yeterince karşılamadığını savunan Arslan, bu hususta talep ve önerilerde bulunduklarını dile getirdi.

Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin bütün boyutları ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması noktasında geç kalınmaması gerektiğini aktaran Arslan, "Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve arttırılması, yönetmeliklerle genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının giderilmesi için Meslek Kanunu'nda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bir defa daha hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.



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