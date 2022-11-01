Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezi ile Nuribey beldesinde 3 ikamet, 2 iş yeri ve araçta arama yaptı.
Aramalarda, 85 bin doldurulmuş makaron, 51 bin boş makaron, 165 kilogram kıyılmış tütün, 15 kilogram nargile tütünü, 59 bandrol, 2 otomatik tüfek, 5 sigara dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi.
Polis ekipleri, operasyonda yakalanan 4 şüpheliye adli işlem uyguladı.