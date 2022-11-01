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Afyonkarahisar'da Sanatçıların Gözünden Büyük Taarruz Karma Sergisi açıldı

AA

Afyonkarahisar'da Sanatçıların Gözünden Büyük Taarruz Karma Sergisi açıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında karma sergi açıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rıza Çerçel Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergide, sanatçıların olaylara bakış açısının daha farklı olduğunu söyledi.

Yiğitbaşı, "Bizim toplumsal belleğimizi diri tutmak için bu önemli anları, yıl dönümlerini tarihte yer tutmuş gurur duyduğumuz, kıvanç duyduğumuz, yeni neslimize anlatacağımız Büyük Taarruz gibi milli mücadelenin farklı safhalarını, tarihin önemli parçalarını anlatabilmenin güzel bir yolu da sanat. Sanatçıların gözünden bu önemli tarihlerin önemli yıl dönümlerin işlenmesi çok çok kıymetli. Çünkü sanatçının bakışı gerçekten çok daha farklı. Onların algısı, onların odaklanması bizlerin kalbine, ruhuna dokunması gerçekten çok farklı." ifadesini kullandı.

Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesildi.

Yiğitbaşı, açılışa katılan İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ile sergiyi gezdi.

Sergide eserleri bulunan sanatçılar, Yiğitbaşı ve davetlilere eserleri hakkında bilgi verdi.


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