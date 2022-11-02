Afyonkarahisar'da avukat eşinden şiddet gördüğünü iddia eden kadın şikayetçi oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da avukat eşi tarafından darbedildiğini öne süren kadın şikayette bulundu.

Afyonkarahisar Adliyesine gelerek eşi M.M'den şikayetçi olan ve boşanma davası açan Kübra M, 3 yıllık eşinden sürekli hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü iddia etti.

Psikolojik olarak çok yorulduğunu aktaran Kübra M, "Artık dayanamadım. Hiçbir kadın susmasın. Eşim bir hukukçu, gidip bir davada bir kadını savunuyor ama gece gelip evde beni dövüyor. Hamilelik sürecimde bile darbetti." ifadesini kullandı.

Kübra M'nin avukatı Devrim Nur Kayabalı ise olayı duyunca büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Kübra M'yi kurtaranın KADES uygulaması olduğunu anlatan Kayabalı, "Eğer o uygulama olmasaydı belki de şu an bir kadın şiddetinden değil, kadın cinayetinden bahsediyor olacaktık." dedi.



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