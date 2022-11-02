Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ç, K.Ö. ile N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.Ç. ile K.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









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