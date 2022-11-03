Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Hasan ve Deniz Çeviktekin'in kardeş ve aynı kazada ölen babaları Emin Çeviktekin'in daha önce boşandığı iki farklı eşinden oldukları öğrenildi.

Hasan Çeviktekin'in cenazesi, Dinar ilçesi Tatarlı beldesindeki annesinin evine getirildi. Tabuta sarılan aile yakınları gözyaşı döktü.

Çeviktekin'in cenazesi kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Yaşamını yitiren ve İskenderun Merkez Komutanlığında asker olduğu öğrenilen Deniz Çeviktekin için de Şuhut ilçesi Bademli köyünde askeri tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve askeri erkan da katıldı.

Burada kılınan namazın ardından Çeviktekin'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Deniz Çeviktekin'in askerden izne geldiği ve babası Emin Çeviktekin'i hastaneye götürdükleri sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

Emin Çeviktekin ve muhtar Hüseyin Atasoy'un cenazeleri de kılınan namazın ardından Dinar ilçesi Doğanlı köyü mezarlığına defnedildi.

Hüseyin Atasoy idaresindeki 20 FT 500 plakalı otomobil, gece saatlerinde Halımoru köyü yakınlarında trafik tabelalarına çarpmış, ardından 5 metreden köprü inşaatına düşmüştü. Kazada araçtaki Emin Çeviktekin, çocukları Deniz (20) ve Hasan Çeviktekin (23) ile Hüseyin Atasoy hayatını kaybetmişti.

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