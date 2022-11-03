Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, "Yaren Gecesi"ne katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı ilçesinde "Yaren Gecesi"ne katıldı.

İlçedeki Kültür Evi'nde çoğunluğu esnaftan oluşan 30 kişilik grup, "Yaren Gecesi" etkinliğinde kentin yöresel halk oyunları, orta oyunu ve kılıç kalkan gösterisi sundu.

Vali Yiğitbaşı, program sonunda yaptığı açıklamada, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yöresel kültürü yaşatan grupla tanıştığı için memnun olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Yaren Gecesi, bizlerin duygusal ve arkadaşlık bağlarını güçlendirecek bir etkinlik. Eski kültürümüze ve geleneklerimize sarılmamızı sağlıyor. Yaren Gecesi etkinliklerinin daha fazla tanıtılmasına katkı sunmalıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Yiğitbaşı'nın eşi Burhan Selim Yiğitbaşı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Yardımcıları Mehmet Keklik, Uğur Kolsuz ve Ali Rıza Çalışır ile davetliler katıldı.













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