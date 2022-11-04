Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - İscehisar'da "Mermer CE Belgesi" semineri düzenlendi.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Mermer Akademisi'ndeki seminerde, yasa gereği mermer sektörünün üretmiş olduğu ürünler, inşaat ve yapı malzemesi sınıfında olduğu için CE belgesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Sedat Büyüksağiş CE belgesinin önemini anlattı.

Seminere, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, iş insanları ve dernek üyeleri katıldı.

- Sandıklı Kaymakamı Sülün, Kusura köyünde incelemede bulundu

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Kusura köyündeki ceviz üreticilerini ziyaret etti.

Sülün ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman, ceviz üreticileri Mustafa ile Adnan Altın'dan sulama, gübreleme, budama, hasat ve kurutma konularında bilgi aldı.

İncelemenin ardından Sülün ve Salman, Kusura köyünde ceviz yetiştiricilerine bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.









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