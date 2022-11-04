Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin'in cenazesi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Çetin'in cenazesi, Çay ilçesi Pazarağaç beldesindeki babaevine getirildi.



Daha sonra belediye meydanına götürülen Çetin için cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner'in kıldırdığı namazın ardından Çetin'in cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Çetin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, Karacaören Belediye Başkanı Muhterem Algül ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 3 Kasım'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, Elazığ'da görev yapan Uzman Çavuş Kemal Çetin (28) hayatını kaybetmiş, araçlardaki biri çocuk 5 kişi yaralanmıştı.









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