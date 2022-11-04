BİK Genel Müdürü Erkılınç: "Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir. Görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Yasa değişikliği sürecinde bizi siyasi zemine çekerek sopalamak için çok çaba sarf edildi. Bu beyhude çabaları üzüntüyle izledik."dedi.

Erkılınç, Afyonkarahisar'daki termal bir otelde düzenlenen "2022 Müdürler Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Yasama sürecinde 800'den fazla gazete sahibi ve temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen bölge toplantılarının organizasyonu nedeniyle çalışanlara teşekkür eden Erkılınç, şunları dile getirdi:



"Bu yasa değişikliği gazeteler kadar kurumumuz için de hayati öneme sahipti. Bu nedenle 'Kaderimiz bir, geleceğimiz bir.’ dedik. 'Ancak birlikte olursak başarabiliriz, çünkü birlikte çok güçlüyüz.' diye haykırdık. Bu net ifadenin arkasında hızlıca yüzleşmemiz gereken bir gerçek yatıyordu. Dünya değişiyor, iş modelleri gelişiyor, artık başka bir çağa geçiş yapılıyor. Yerinde sayan, kendini yenilemeyen, işine doğru yatırım yapmayanlar maalesef işlevini kaybediyor. Biz sadece bu gerçeği vurguladık. Yoksa birilerinin iddia ettiği gibi sahada kimseyi tehdit etmedik."

-"İşimizi dosdoğru yapacağız"

Erkılınç, yeni dönemin başladığına ve artık daha güçlü bir BİK'in bulunduğuna dikkat çekerek, görev ve yetkilerinin güncellenmesiyle kendini yenileme fırsatı bulan, kurumsal ve teknolojik altyapısını geliştiren, organizasyon kabiliyeti kuvvetli, stratejik adımlar atan bir kurumun görüleceğini vurguladı.

Sürece kılavuzluk edecek mevzuat çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü ve köşe taşlarının bir bir döşendiğini aktaran Erkılınç, 1 Nisan 2023'te gazetelerin internet haber sitelerine ilan sevkinin başlamasının planladığını ve bu nedenle ilk beş aylık süreci hayati önemde gördüklerini ifade etti.

Sahadan gelecek bilgilerin büyük önem taşıdığını ve gazeteler ile internet haber sitelerinin görüşlerinin alınmasına yeniden başlanacağını kaydeden Erkılınç, şöyle devam etti:

"Bu süreçte müdürlerden iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni ekonomik alanların açılması noktasında gayret bekliyoruz. Sadece icra ilanlarındaki keyfiyetin ortadan kaldırılması dahi büyük bir başarıdır. Yeni gelir kalemlerinin oluşturulması için özel çaba sarf ediyoruz. Kendi insan kaynağımız dışında, 33 bin kişinin istihdamına doğrudan katkı sağlayan bir kurum olarak yerelde demokrasiyi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Başarılı olmamızın önünde hiç bir engel yok. Birlikte hareket edeceğiz, stratejik davranacağız, akılcı oynayacağız. İşimizi dosdoğru yapacağız."

-"Acil bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var"

Herhangi bir haberin okunması için 8 saniyede ikna edilmesi gereken bir okur kuşağının geldiğini belirten Erkılınç, gazete ve internet haber sitelerinin eski habercilik anlayışları ile kes, kopyala ve yapıştır yöntemleriyle bu süreçte başarılı olamayacaklarını bilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Erkılınç, "Sayfa görüntülemeleri 4 saniye ortalamasına yaklaşıyor. Acil bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Gazeteler ve internet haber siteleri özel içeriklerle, kendi fotoğrafları, kendi videoları, kendi özel haberleri ile ayakta kalabileceklerini, dijital pazarlama yapmadan kitlelere ulaşamayacaklarını, bundan başka bir çıkar yol olmadığını bilmeliler. Özellikle şube müdürlerimden illerine döndüklerinde kuracakları temaslarda bu gerçeği dile getirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de uzun bir aranın ardından ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde yasa değişikliği tartışmasının yaşandığına ve yasanın kabulünün üzerinden bir aya yakın süre geçmesine rağmen tartışmaların sürdüğüne işaret eden Erkılınç, bölge toplantılarında basının bizatihi kendisine düşman organizasyonların algı operasyonu yürüttüğünü gördüklerini ve bu duruma hiç şaşırmadıklarını dile getirdi.

Kurumsal imaja saldırı sayılabilecek girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapan Erkılınç, şöyle dedi:



"Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir. Görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Yasa değişikliği sürecinde bizi siyasi zemine çekerek sopalamak için çok çaba sarf edildi. Bu beyhude çabaları üzüntüyle izledik. Sansürcü diyenlere 'Mevzuat' dedik, baskıcı diyenlere 'Yönetmelik' dedik. Hukuk dairesi içerisinde kalmaya gayret ettik. Aracı bir kurum olduğumuzu her defasında dile getirdik. Kurumsal imajımızı her geçen gün güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Kurumunuzu savunmaktan korkmayın, üzerimize yapıştırılmak istenen etiketleri reddettik, reddediyoruz, reddedin. Hakkımızda kara propaganda yürütenlere Basın İlan Kurumu olmasa, bu gazetelerin nasıl ayakta kalabileceğini sormaktan çekinmeyin."

Erkılınç, son günlerde şahsının da siyasi tartışmaların odağına çekilmek istendiğini belirterek, "takipçisi çok, bilgisi az" kişilerin kanun teklifi sürecinde konuşulanları Meclis'ten geçmiş kanun maddesi gibi kamuoyuna sunmalarını, en hafif ifadeyle izleyici ve okuyucuya saygısızlık olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından birim müdürleri, programda sunum yaptı.









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