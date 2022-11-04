BİK Genel Müdürü Erkılınç: "Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİK Genel Müdürü Erkılınç: "Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir"

AA

BİK Genel Müdürü Erkılınç: "Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir. Görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Yasa değişikliği sürecinde bizi siyasi zemine çekerek sopalamak için çok çaba sarf edildi. Bu beyhude çabaları üzüntüyle izledik."dedi.

Erkılınç, Afyonkarahisar'daki termal bir otelde düzenlenen "2022 Müdürler Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Yasama sürecinde 800'den fazla gazete sahibi ve temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen bölge toplantılarının organizasyonu nedeniyle çalışanlara teşekkür eden Erkılınç, şunları dile getirdi:

"Bu yasa değişikliği gazeteler kadar kurumumuz için de hayati öneme sahipti. Bu nedenle 'Kaderimiz bir, geleceğimiz bir.’ dedik. 'Ancak birlikte olursak başarabiliriz, çünkü birlikte çok güçlüyüz.' diye haykırdık. Bu net ifadenin arkasında hızlıca yüzleşmemiz gereken bir gerçek yatıyordu. Dünya değişiyor, iş modelleri gelişiyor, artık başka bir çağa geçiş yapılıyor. Yerinde sayan, kendini yenilemeyen, işine doğru yatırım yapmayanlar maalesef işlevini kaybediyor. Biz sadece bu gerçeği vurguladık. Yoksa birilerinin iddia ettiği gibi sahada kimseyi tehdit etmedik."

-"İşimizi dosdoğru yapacağız"

Erkılınç, yeni dönemin başladığına ve artık daha güçlü bir BİK'in bulunduğuna dikkat çekerek, görev ve yetkilerinin güncellenmesiyle kendini yenileme fırsatı bulan, kurumsal ve teknolojik altyapısını geliştiren, organizasyon kabiliyeti kuvvetli, stratejik adımlar atan bir kurumun görüleceğini vurguladı.

Sürece kılavuzluk edecek mevzuat çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü ve köşe taşlarının bir bir döşendiğini aktaran Erkılınç, 1 Nisan 2023'te gazetelerin internet haber sitelerine ilan sevkinin başlamasının planladığını ve bu nedenle ilk beş aylık süreci hayati önemde gördüklerini ifade etti.

Sahadan gelecek bilgilerin büyük önem taşıdığını ve gazeteler ile internet haber sitelerinin görüşlerinin alınmasına yeniden başlanacağını kaydeden Erkılınç, şöyle devam etti:

"Bu süreçte müdürlerden iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni ekonomik alanların açılması noktasında gayret bekliyoruz. Sadece icra ilanlarındaki keyfiyetin ortadan kaldırılması dahi büyük bir başarıdır. Yeni gelir kalemlerinin oluşturulması için özel çaba sarf ediyoruz. Kendi insan kaynağımız dışında, 33 bin kişinin istihdamına doğrudan katkı sağlayan bir kurum olarak yerelde demokrasiyi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Başarılı olmamızın önünde hiç bir engel yok. Birlikte hareket edeceğiz, stratejik davranacağız, akılcı oynayacağız. İşimizi dosdoğru yapacağız."

-"Acil bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var"

Herhangi bir haberin okunması için 8 saniyede ikna edilmesi gereken bir okur kuşağının geldiğini belirten Erkılınç, gazete ve internet haber sitelerinin eski habercilik anlayışları ile kes, kopyala ve yapıştır yöntemleriyle bu süreçte başarılı olamayacaklarını bilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Erkılınç, "Sayfa görüntülemeleri 4 saniye ortalamasına yaklaşıyor. Acil bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Gazeteler ve internet haber siteleri özel içeriklerle, kendi fotoğrafları, kendi videoları, kendi özel haberleri ile ayakta kalabileceklerini, dijital pazarlama yapmadan kitlelere ulaşamayacaklarını, bundan başka bir çıkar yol olmadığını bilmeliler. Özellikle şube müdürlerimden illerine döndüklerinde kuracakları temaslarda bu gerçeği dile getirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de uzun bir aranın ardından ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde yasa değişikliği tartışmasının yaşandığına ve yasanın kabulünün üzerinden bir aya yakın süre geçmesine rağmen tartışmaların sürdüğüne işaret eden Erkılınç, bölge toplantılarında basının bizatihi kendisine düşman organizasyonların algı operasyonu yürüttüğünü gördüklerini ve bu duruma hiç şaşırmadıklarını dile getirdi.

Kurumsal imaja saldırı sayılabilecek girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapan Erkılınç, şöyle dedi:

"Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir. Görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Yasa değişikliği sürecinde bizi siyasi zemine çekerek sopalamak için çok çaba sarf edildi. Bu beyhude çabaları üzüntüyle izledik. Sansürcü diyenlere 'Mevzuat' dedik, baskıcı diyenlere 'Yönetmelik' dedik. Hukuk dairesi içerisinde kalmaya gayret ettik. Aracı bir kurum olduğumuzu her defasında dile getirdik. Kurumsal imajımızı her geçen gün güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Kurumunuzu savunmaktan korkmayın, üzerimize yapıştırılmak istenen etiketleri reddettik, reddediyoruz, reddedin. Hakkımızda kara propaganda yürütenlere Basın İlan Kurumu olmasa, bu gazetelerin nasıl ayakta kalabileceğini sormaktan çekinmeyin."

Erkılınç, son günlerde şahsının da siyasi tartışmaların odağına çekilmek istendiğini belirterek, "takipçisi çok, bilgisi az" kişilerin kanun teklifi sürecinde konuşulanları Meclis'ten geçmiş kanun maddesi gibi kamuoyuna sunmalarını, en hafif ifadeyle izleyici ve okuyucuya saygısızlık olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından birim müdürleri, programda sunum yaptı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da kamyonetle çarpışan bisikletli öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kamyonetle çarpışan bisikletli öldü
Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi
YEREL HABERLER Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden uzman ...
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobil sürücüsü ...
Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde 2 ceset bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde 2 ceset ...
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, "Yaren Gecesi"ne katıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, "Yaren Gecesi"ne ...
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını ...
Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde 2 ceset bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde 2 ceset ...
Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu hap ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu hap ele ...
Afyonkarahisar'da otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobilin inşaat alanına düşmesi ...
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Afyonkarahisar'da avukat eşinden şiddet gördüğünü iddia eden kadın şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da avukat eşinden şiddet gördüğünü ...
Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 ...
Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde 2 erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 gözaltı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde 2 erkek cesedi ...
Türkiye'deki motokros şampiyonalarına yeni kategoriler eklenecek
YEREL HABERLER Türkiye'deki motokros şampiyonalarına yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.