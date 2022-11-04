Afyonkarahisar'da kaza yapan sürücünün hastanede kan testinin değiştirildiği iddiası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da trafik kazası yapan bir sürücünün hastanede kan testinin değiştirildiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasına aralarında doktor, sağlık çalışanı ve iş insanlarının bulunduğu 6 sanık, tanıklar ve avukatlar katıldı.

Bir sanığın ise duruşmaya babasının rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı bildirildi.

20 Haziran 2021'deki trafik kazasında polislerin ölçümünde alkollü çıkan sanık B.B, durumu kabul etmeyip Afyonkarahisar Devlet Hastanesine verdiği iki kan testinin değiştirildiği öne sürülerek temiz çıkmasıyla ilgili görülen duruşmadaki iddiaları, kabul etmedi.

Duruşmada, diğer sanık ve tanıkların beyanları dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanık F.Ş'ye aynı akşam hastane başhekimi neden aradığını sorması üzerine,"Babamın rahatsızlığı hakkında konuştuk. Bu olaya ilgili bir dahilim yoktur, yönlendirme yapmadım." cevabını verdi.

Sanık doktor M.B. ise hastanedeki görevinden istifa ettiğini hatırlatarak, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Avukatların savunmalarını alması sonrası davayı ileri bir tarihe erteledi.

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